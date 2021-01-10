Фанаты "Один дома 2" потребовали убрать кадры с Трампом из фильма

Скандал с Дональдом Трампом после штурма Капитолия его сторонниками не утихает. Теперь граждане США требуют вырезать кадры с участием президента из фильма "Один дома 2".

Скандал с Дональдом Трампом после штурма Капитолия его сторонниками не утихает. Теперь граждане США требуют вырезать кадры с участием президента из фильма "Один дома 2".

Поклонники американской комедии "Один дома 2" предложили до следующего Рождества лишить фильм сцены с Дональдом Трампом. Действующий президент исполнил в картине 1992 года эпизодическую роль. В сцене с его участием герой Трампа объясняет персонажу Маколея Калкина, как пройти в лобби отеля, сообщает NME.

Требования связаны с недавним штурмом здания Конгресса США, который устроили сторонники Трампа. Недовольные результатами выборов американцы учинили беспорядки в Капитолии. Сотрудники полиции использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Жертвами произошедшего стали пять человек.