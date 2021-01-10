Российских автовладельцев предупредили о новом штрафе

Штраф за неоплату проезда по платной дороге начал действовать на территории РФ. Соответствующий законопроект находится на сайте правовой информации.

Штраф за неоплату проезда по платной дороге начал действовать на территории РФ. Соответствующий законопроект находится на сайте правовой информации.

Новый документ дополняет статью "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог". Теперь нарушителям на легковом автомобиле придется заплатить штраф в размере 1500 рублей, а водителям автобусов и грузовиков – 5000 рублей. Штраф будет выписан, если водитель не оплатит проезд в течение пяти дней. Но если он заплатит в течение 20 дней, то штраф будет аннулирован.

Если нарушение попало на специальные средства фиксации несколько раз за сутки, то автолюбителя не будут привлекать к ответственности за второй и последующий раз в течение суток.