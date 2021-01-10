CDC: штурм Капитолия вызовет новую вспышку COVID-19 в США

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в США спрогнозировал глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в США спрогнозировал глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Штурм Капитолия, который в среду устроили сторонники президента США Дональда Трампа, способен повлиять на ситуацию с COVID-19 в худшую сторону. Редфилд отметил, что большинство протестующих были без масок и не соблюдали дистанцию.

После штурма люди из разных районов и штатов отправились домой на транспорте, включая общественный. Возможно, по словам специалиста, они уже распространяли инфекцию. Глава CDC уверен, что произошедшее приведет к значительному развитию коронавируса.

"Мы продолжим видеть 2500–5000 смертей в день. Ситуация будет ухудшаться в течение января и, вероятно, отчасти в феврале, прежде чем начнет улучшаться", — подчеркнул он.

В настоящий момент число заболевших в США составляет более 20 миллионов человек. Страна является лидером по количеству выявленных случаев.