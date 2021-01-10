Новые поправки в "антиотмывочный" закон вступили в силу в России

Контроль за оборотом наличных средств усилился 10 января, после начала действия нововведений в законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Контроль за оборотом наличных средств усилился 10 января, после начала действия нововведений в законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Ужесточился контроль за финансовыми операциями, связанными с наличными средствами на сумму от 600 тысяч рублей. Также начал осуществляться надзор за различными операциями с суммами, превышающими 100 тысяч рублей. Среди них: почтовые переводы, пополнение баланса телефона и снятия наличных.

Росфинмониторинг сообщает, что под его контроль в ближайшем будущем также попадут расчеты наличными и безналичными средствами по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышают 3 миллиона рублей. Таким образом, новые поправки в Федеральный закон №115 направлены на борьбу с коррупционерами, желающими обойти налоги.