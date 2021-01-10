Госдеп США объявил о снятии прежних ограничений на партнерство с Тайванем

Внутренние меры по ограничению сотрудничества США с китайской провинцией Тайвань были отменены. Об этом сообщил глава американского Госдепартамента Майкл Помпео в субботу.

Внутренние меры по ограничению сотрудничества США с китайской провинцией Тайвань были отменены. Об этом сообщил глава американского Госдепартамента Майкл Помпео в субботу.

По словам госсекретаря, американское правительство применяло ограничения по отношению к Тайваню в одностороннем порядке в течение десятилетий. Таким образом, желая "умиротворить" коммунистические власти в Пекине. Однако теперь ведомство официально объявило, что больше не будет придерживаться прежних рекомендаций Госдепа.

По словам Помпео, будущие отношения США с Тайванем не должны быть парализованы самоограничениями "постоянной бюрократии".