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0:58   10 Января 2021
Политика

Госдеп США объявил о снятии прежних ограничений на партнерство с Тайванем

Госдеп США объявил о снятии прежних ограничений на партнерство с Тайванем

Внутренние меры по ограничению сотрудничества США с китайской провинцией Тайвань были отменены. Об этом сообщил глава американского Госдепартамента Майкл Помпео в субботу.

По словам госсекретаря, американское правительство применяло ограничения по отношению к Тайваню в одностороннем порядке в течение десятилетий. Таким образом, желая "умиротворить" коммунистические власти в Пекине. Однако теперь ведомство официально объявило, что больше не будет придерживаться прежних рекомендаций Госдепа.

По словам Помпео, будущие отношения США с Тайванем не должны быть парализованы самоограничениями "постоянной бюрократии".

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#сша #тайвань #ограничения #Майкл Помпео

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