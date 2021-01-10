Дочь Заворотнюк раскрыла новые подробности о состоянии болеющей матери

Состояние известной актрисы Анастасии Заворотнюк уже больше года волнует россиян. С каждым разом фанаты с замиранием сердца ждут новые подробности о самочувствии кумира.

Состояние известной актрисы Анастасии Заворотнюк уже больше года волнует россиян. С каждым разом фанаты с замиранием сердца ждут новые подробности о самочувствии кумира.

Деталями о здоровье звезды решила поделиться ее дочь Анна Заворотнюк. Отвечая на вопрос поклонника, девушка отметила, что ее мама очень тяжело болеет, однако ее родственники и близкие способствуют лечению и верят в самое лучшее. Наследница актрисы надеется, что общими усилиями ее семье удастся победить неутешительный диагноз.

"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала Заворотнюк-младшая в Instagram.

Других подробностей о состоянии звезды она разглашать не стала. Девушка, как и остальные родственники Заворотнюк, в основном воздерживается от комментариев относительно здоровья матери. Только изредка она затрагивает болезненную для нее тему в социальных сетях.