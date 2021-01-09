Ворвавшегося в Капитолий "викинга" взяли под стражу в США

Джейкоб Энтони Ченсли, более известный как "викинг" взят под стражу после штурма Капитолия. Об этом сообщили на сайте прокуратуры округа Колумбия.

Джейкоб Энтони Ченсли, более известный как "викинг" взят под стражу после штурма Капитолия. Об этом сообщили на сайте прокуратуры округа Колумбия.

"Викинга" из Аризоны обвиняют в преднамеренном вторжении и нахождении в режимном здании или на его территории без законных полномочий. Кроме того, мужчина вторгся в Капитолий с применением силы и нарушений порядка, значится на сайте прокуратуры.

Джейкоб Энтони Ченсли прорвался в Капитолий в медвежьей шапке с рогами, с разрисованным лицом в красный, синий и белый цвета. Для штурма он обнажил торс и взял в руки копье с американским флагом.