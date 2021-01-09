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23:52   9 Января 2021
Политика

Ворвавшегося в Капитолий "викинга" взяли под стражу в США

Ворвавшегося в Капитолий "викинга" взяли под стражу в США

Джейкоб Энтони Ченсли, более известный как "викинг" взят под стражу после штурма Капитолия. Об этом сообщили на сайте прокуратуры округа Колумбия.

"Викинга" из Аризоны обвиняют в преднамеренном вторжении и нахождении в режимном здании или на его территории без законных полномочий. Кроме того, мужчина вторгся в Капитолий с применением силы и нарушений порядка, значится на сайте прокуратуры.

Джейкоб Энтони Ченсли прорвался в Капитолий в медвежьей шапке с рогами, с разрисованным лицом в красный, синий и белый цвета. Для штурма он обнажил торс и взял в руки копье с американским флагом.

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#суд #сша #капитолий

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