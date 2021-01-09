Клинтон опубликовала язвительную запись о блокировке Трампа в Twitter

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон позлорадствовала над "вечной блокировкой" главы США в Twitter при помощи ретвита своей записи четырехлетней давности.

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон позлорадствовала над "вечной блокировкой" главы США в Twitter при помощи ретвита своей записи четырехлетней давности.

Клинтон вспомнила давнюю перепалку с действующим президентом Соединенных Штатов в Twitter и репостнула к себе в официальный аккаунт свой же пост за 2016 год. В нем представительница Демократической партии США призывала удалить Трампа из социальной сети. Репост женщина процитировала эмоджи "галочка".

Администрация Twitter сообщила о блокировки личной страницы главы Белого дома на постоянной основе по причине "риска подстрекательства к насилию". Трамп заявил, что никакие блокировки его не остановят. Многие политические деятели и общественники осудили действие социальной сети, обвинив ее в "подсуживании" демократам.