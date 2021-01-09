CNN: Мелания Трамп занималась фотосессией во время штурма Капитолия

Первая леди США Мелания Трамп занималась фотосессией декора Белого дома, пока толпа штурмовала Капитолий. Об этом сообщил телеканал CNN.

Первая леди США Мелания Трамп занималась фотосессией декора Белого дома, пока толпа штурмовала Капитолий. Об этом сообщил телеканал CNN.

Профессиональное освещение для съемки можно было разглядеть через окна Белого дома. Мелания фотографировала ковры и другие предметы декора в резиденции и в восточном крыле, сообщает CNN со ссылкой на источник. Призывов к прекращению беспорядков с ее стороны не было.

Мелания Трамп планирует написать книгу о предметах декора, которые она собирала и реставрировала в Белом доме. Поэтому она и занималась руководством этой фотосессии. В отличие от нее, дочь Иванка Трамп вместе с действующим президентом провела экстренную встречу в Овальном кабинете и также призывала прекратить насилие.