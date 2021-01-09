Киев массово встретил Новый год по московскому времени в знак протеста

Жители столицы Украины отпраздновали Новый год по московскому времени, выразив решительный протест громкими салютами. Об этом в своем блоге написала киевлянка.

Жители столицы Украины отпраздновали Новый год по московскому времени, выразив решительный протест громкими салютами. Об этом в своем блоге написала киевлянка.

Киев начал отмечать наступление 2021 года вместе с Москвой, сообщает "МК". Под бой кремлевских курантов украинцы стали запускать фейерверки и поздравлять друг друга с Новым годом, несмотря на то, что по местному времени праздник должен был начаться только через час.

"Многие семьи в Киеве отметили Новый год по московскому времени (на час раньше), слушая бой Курантов. Словно в знак протеста всему происходящему вокруг. А в большинстве дворов в этот миг громыхнул настоящий, обнадеживающий душу салют", — написала автор блога "Записки киевлянки".

Женщина отметила, что таким образом, народ показывает, что еще есть "русская Украина", которая "не славит Бандеру". По ее словам, такие люди "живут и дышат" не только на Донбассе.