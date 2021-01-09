Илон Маск задумался о способах пожертвовать свое состояние

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обратился к пользователям Twitter за советом, на что потратить свои деньги, чтобы это принесло пользу.

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обратился к пользователям Twitter за советом, на что потратить свои деньги, чтобы это принесло пользу.

Возглавивший список самых богатых людей планеты Маск уверен, что поиск подходящего объекта для пожертвований — сложная задача. Ранее он собирался продать свое имущество, чтобы профинансировать колонизацию Марса.

Илон Маск планирует к 2050 году отправить на Красную планету один миллион человек. Для этого ему потребуется создать 387 ракет и тысячу космических кораблей. Он также готов сам профинансировать поездку людей на Марс.

Американец является самым богатым человеком планеты, опережая основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска оценивается в 185 млрд долларов.