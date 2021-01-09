Twitter заморозил учетную запись французского лже-Трампа

Депутат из Франции Иоахим Сон-Форже выдал себя за главу Белого дома Дональда Трампа и опубликовал сообщение от его имени.

Депутат из Франции Иоахим Сон-Форже выдал себя за главу Белого дома Дональда Трампа и опубликовал сообщение от его имени.

Парламентарий сменил имя и фотографию своей учетной записи в Twitter и успел разместить одну публикацию. Инцидент произошел после блокировки аккаунта Трампа. После этого администрация социальной сети заморозила официальную страницу французского депутата, сообщает издание Politico.

Аккаунт Дональда Трампа был навсегда заблокирован 9 января. Согласно заявлению представителей Twitter, они приняли данное решение из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".