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21:29   9 Января 2021
Политика

Twitter заморозил учетную запись французского лже-Трампа

Twitter заморозил учетную запись французского лже-Трампа

Депутат из Франции Иоахим Сон-Форже выдал себя за главу Белого дома Дональда Трампа и опубликовал сообщение от его имени.

Парламентарий сменил имя и фотографию своей учетной записи в Twitter и успел разместить одну публикацию. Инцидент произошел после блокировки аккаунта Трампа. После этого администрация социальной сети заморозила официальную страницу французского депутата, сообщает издание Politico.

Аккаунт Дональда Трампа был навсегда заблокирован 9 января. Согласно заявлению представителей Twitter, они приняли данное решение из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

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#трамп #twitter #блокировка

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