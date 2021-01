Участнику штурма Конгресса США в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения

Власти США задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли. Предположительно, он был запечатлен на фото в медвежьей шапке с рогами и копьем во время беспорядков в Конгрессе.

Власти США задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли. Предположительно, он был запечатлен на фото в медвежьей шапке с рогами и копьем во время беспорядков в Конгрессе. Его лицо было разрисовано в красно-бело-синий цвет, а торс обнажен.

По данным Министерства юстиции США, Чансли в субботу предстал перед судом столичного округа Колумбия. Мужчине предъявили обвинения в незаконном проникновении и нахождении на закрытой территории, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здании.

О Чансли известно, что он был зарегистрирован на форумах под ником Q Shaman . Возможно, мужчина меет отношение к сообществу QAnon, которое верит в ряд теорий заговора.

