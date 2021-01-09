Участнику штурма Конгресса США в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения

Власти США задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли. Предположительно, он был запечатлен на фото в медвежьей шапке с рогами и копьем во время беспорядков в Конгрессе.

Власти США задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли. Предположительно, он был запечатлен на фото в медвежьей шапке с рогами и копьем во время беспорядков в Конгрессе. Его лицо было разрисовано в красно-бело-синий цвет, а торс обнажен.

По данным Министерства юстиции США, Чансли в субботу предстал перед судом столичного округа Колумбия. Мужчине предъявили обвинения в незаконном проникновении и нахождении на закрытой территории, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здании.

О Чансли известно, что он был зарегистрирован на форумах под ником Q Shaman . Возможно, мужчина меет отношение к сообществу QAnon, которое верит в ряд теорий заговора.

Sack of Rome by Alaric I, king of the Visigoths, circa 410, colorized. pic.twitter.com/eU4Zay1OYA — François Valentin (@FranoisValent10) January 6, 2021

Ранее сообщалось об аресте мужчины, которого сфотографировали несущим кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Конгрессе. Им оказался 36-летний житель Флориды Адам Джонсон. Взят под стражу и другой «обидчик» Пелоси — Ричард Барнетт из Арканзаса. Он позировал фотографам в кресле спикера палаты представителей, закинув ноги на стол.

Всего во время зачистки Капитолия от протестующих всего было задержано более 50 человек, среди которых половина — непосредственно в помещениях Конгресса. 13 гражданам США уже предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках. Посольство России в США уточнило, что граждан РФ среди задержанных нет.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения.