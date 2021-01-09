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21:13   9 Января 2021
Происшествия

Три человека погибли из-за снежной бури в Испании

Три человека погибли из-за снежной бури в Испании

Власти Испании сообщили , что самые сильные за последние 50 лет атмосферные осадки привели к гибели по меньшей мере трех местных жителей.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка пояснил, что буря сопровождается обильными снегопадами, а также сильными порывами ветра. Он уточнил, что правоохранители нашли тела двух человек в автономном сообществе Андалусия, еще один труп обнаружили на территории Мадрида, передают местные СМИ.

Градоначальник Хосе Луис Мартинес-Альмейд попросил местных жителей не выходить из своих домов без реальной необходимости. А международный аэропорт Мадрид-Барахас ранее сообщил, что приостановил сообщение из-за погодных условий.

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#испания #смерть #буря

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