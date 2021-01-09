Любовь Успенская восхитила фанатов стройной фигурой

Певица Любовь Успенская, которой 66 лет, продемонстрировала подписчикам стройную фигуру.

Певица Любовь Успенская, которой 66 лет, продемонстрировала подписчикам стройную фигуру.

Свой пост в Instagram артистка посвятила надеждам на скорую встречу с поклонниками. Она рассказала, что ожидает начала концертов в новом году и готовит к ним новые композиции. К публикации Успенская приложила фотографию, где позирует в облегающем черном костюме.

"Я не могу усидеть на месте — так сильно жду новых встреч с вами, мои друзья", — написала певица.

Пользователи не смогли не обратить внимание на подтянутую фигуру звезды. Блестящий наряд певицы, который подчеркнул все ее достоинства, также пришелся по вкусу фанатам.

"Шикарно смотритесь, красиво, стильно!"; "Офигенная фигура"; "Красотка", — прокомментировали подписчики селебрити.

Любовь Залмановна Успенская — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии "Шансон года".