Треть госпитализированных с COVID-19 украинцев находится в тяжелом состоянии

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в медучреждениях.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в медучреждениях.

По его словам, треть из них в тяжелом состоянии. Всего в настоящее время COVID-19 в стране болеет 307 тыс. человек. За весь период пандемии на Украине насчитывается больше миллиона заражений. Около 9 тыс. новых случаев зарегистрировали в последние сутки. Почти 20 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Степанов также сообщил, что в государстве утвержден пятиэтапный план вакцинации населения. На первом будут привиты медработники и люди, оказывающие помощь гражданам из наиболее подверженной риску по COVID-19 категории. Далее вакцинировать будут тех, кто входит в конкретные группы: по профессиям, возрасту и т.д.

С пятницы, 8 января, в государстве введен локдаун: закрыты торговые центры, учебные заведения, рынки, учреждения культуры. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации.