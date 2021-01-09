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20:53   9 Января 2021
Политика

Порошенко зарезервировал частный самолет для полета на инаугурацию Байдена

Порошенко зарезервировал частный самолет для полета на инаугурацию Байдена

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен прилететь в США на инаугурацию демократа Джо Байдена.

Политик зарезервировал частный самолет для полета в Америку. Бывший украинский лидер потратил крупную сумму, чтобы попасть на инаугурацию Байдена.

Пользователи Сети считают, что Порошенко таким способом хочет снискать благосклонность элит Америки. Некоторые пишут в Сети, что экс-президент Украины желает показать себя, как человека "близкого к администрации хозяина Белого дома".

Инаугурация демократа Байдена состоится 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования.

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#сша #порошенко #украина #байден

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