20:53 9 Января 2021Политика
Порошенко зарезервировал частный самолет для полета на инаугурацию Байдена
Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен прилететь в США на инаугурацию демократа Джо Байдена.
Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен прилететь в США на инаугурацию демократа Джо Байдена.
Политик зарезервировал частный самолет для полета в Америку. Бывший украинский лидер потратил крупную сумму, чтобы попасть на инаугурацию Байдена.
Пользователи Сети считают, что Порошенко таким способом хочет снискать благосклонность элит Америки. Некоторые пишут в Сети, что экс-президент Украины желает показать себя, как человека "близкого к администрации хозяина Белого дома".
Инаугурация демократа Байдена состоится 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования.