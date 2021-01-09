Сын Трампа считает, что весь мир смеется над Америкой

Свобода слова мертва в Америке, заявил сын действующего президента США Дональд Трамп-младший, комментируя ситуацию с блокировкой Twitter-аккаунта отца.

Свобода слова мертва в Америке, заявил сын действующего президента США Дональд Трамп-младший, комментируя ситуацию с блокировкой Twitter-аккаунта отца.

По его словам, американская свобода слова подчиняется "могущественным левакам". Говоря о действиях Twitter, Трамп-младший сказал о насмешках над США во всем мире.

"Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва", — написал сын американского лидера в Twitter.

Трамп-младший также опубликовал ссылку на свой сайт, предположив, что станет "следующим", чей аккаунт в Twitter будет заморожен.