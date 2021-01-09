Блокировка Трампа в Twitter посеяла раздор среди противников российской власти

Новости о блокировке аккаунтов действующего американского президента Дональда Трампа в Twitter посеяли раздор среди противников российской власти.

Новости о блокировке аккаунтов действующего американского президента Дональда Трампа в Twitter посеяли раздор среди противников российской власти.

Юрист признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь в соцсети поддержала ограничения, которые были введены против Дональда Трампа. Ведущий канала "Навальный LIVE" Владимир Милов также одобрил санкции против президента США. По его словам, администрация Twitter якобы пытается себя обезопасить.

Однако далеко не все представители внесистемной оппозиции согласны с Соболь и Миловым. Исполнительный директор нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров сообщил, что недопустимо вводить цензуру из-за взглядов. Это касается не только страниц Трампа в Twitter, но и аккаунтов его сторонников.

Корреспондент Александр Плющев напомнил Соболь о том, что она сама участвовала в организации беспорядков во время выборов в Мосгордуму в 2019 году. Поэтому все наказания в ее адрес, исходя из публикации юриста ФБК о Трампе, полностью соответствуют закону, пишет Федеральное агентство новостей.