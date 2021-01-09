Журналист The New York Times привился российской вакциной от коронавируса

Журналист российского отделения американской газеты The New York Times Эндрю Краммер сообщил о вакцинации российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». Прививку он сделал в начале января в столичной поликлинике № 5.

Журналист российского отделения американской газеты The New York Times Эндрю Краммер сообщил о вакцинации российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». Прививку он сделал в начале января в столичной поликлинике № 5.

Краммер заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, болезнях крови или сердечных недугах и показал пресс-карту. После вакцинации журналист подождал полчаса в коридоре, чтобы исключить резкой аллергической реакции, которая так и не наступила.

Сомнения западных экспертов в эффективности «Спутника V» были связаны со скоростью его создания, но не касались его свойств, подчеркивает автор публикации. Именно поэтому журналист смело «отбросил все опасения».

По его словам, конструкция «Спутник V» аналогична той, которую используют Оксфордский университет и AstraZeneca. Краммер также избежал побочных эффектов вакцины, таких как сильная головная боль и повышение температуры

«Это подлинный успех для русских ученых, продолжающих давнюю и знаменитую практику разработки вакцин», — написал журналист своей колонке.

Он напомнил, что в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Кроме того, СССР и США сотрудничали в вопросе уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины

«В 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье.

Краммер напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал такой традиции, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных.

«Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции, отметил журналист.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Кроме того, в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор».

В декабре в стране началась вакцинация «Спутником» — сначала в Москве, а с 14 декабря в других регионах. Сначала прививка была доступна только медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов. Позже возможность вакцинации стала доступна работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан.

Массовая вакцинация должна начаться с февраля 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что привить планируется 60% взрослого населения России.