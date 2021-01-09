Некоторых россиян предупредили о зарплате ниже уровня МРОТ

Сумма прожиточного минимума в 2021 году составит 11 653 рубля. Почему россияне могут получать меньше МРОТ, рассказал экономист Александр Сафонов.

Сумма прожиточного минимума в 2021 году составит 11 653 рубля. Почему россияне могут получать меньше МРОТ, рассказал экономист Александр Сафонов.

Для трудоспособного населения ПМ составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров — 10 022 рубля, следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В прошлом году показатель для трудоспособного населения был равен 12 130 рублям, пишет Nation News.

Доход россиянин может быть ниже МРОТ, если отработан неполный рабочий день, неделя или месяц, заметил экономист. Некоторые предприниматели этим активно пользуются, чтобы сократить расходы по уплате налогов (НДС, НДФЛ, социальных взносов), и выдают сотрудникам зарплату на руки. Еще одна уловка — перевод работников на самозанятых, которые не имеют трудовых гарантий.