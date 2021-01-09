Премьер Эстонии прокомментировал референдум о присоединении к РФ

Референдум о присоединении Эстонии к России даже не будет обсуждаться, заявил премьер-министр прибалтийской страны Юри Ратас.

Референдум о присоединении Эстонии к России даже не будет обсуждаться, заявил премьер-министр прибалтийской страны Юри Ратас.

Так глава правительства прокомментировал предложение ряда оппозиционных депутатов.

"На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же", - написал премьер в Facebook.

Ранее представители Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон выступили с инициативой добавить к референдуму о браке вопрос по поводу возможности нахождения Эстонии в составе России.