Обрушение строительного перехода в Перми привело к госпитализации двух женщин

Закрытая пешеходная галерея на улице Краснова проломилась под весом снега и упала на головы двух жительниц Перми.

Закрытая пешеходная галерея на улице Краснова проломилась под весом снега и упала на головы двух жительниц Перми.

Проживающие в городе очевидцы рассказали, что услышали крик одной из пострадавших, и тут же кинулись к ним на помощь. В строении шел капитальный ремонт, который стал причиной возведения деревянной конструкции. Люди начали разбирать образовавшиеся завалы, передают местные СМИ.

Позднее стало известно, что пострадавшим женщинам 29 и 70 лет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Врио главы города Алексей Демкин уже дал распоряжение, чтобы оказать местным жительницам всю необходимую помощь.