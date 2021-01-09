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20:16   9 Января 2021
Происшествия

Обрушение строительного перехода в Перми привело к госпитализации двух женщин

Обрушение строительного перехода в Перми привело к госпитализации двух женщин

Закрытая пешеходная галерея на улице Краснова проломилась под весом снега и упала на головы двух жительниц Перми.

Проживающие в городе очевидцы рассказали, что услышали крик одной из пострадавших, и тут же кинулись к ним на помощь. В строении шел капитальный ремонт, который стал причиной возведения деревянной конструкции. Люди начали разбирать образовавшиеся завалы, передают местные СМИ.

Позднее стало известно, что пострадавшим женщинам 29 и 70 лет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Врио главы города Алексей Демкин уже дал распоряжение, чтобы оказать местным жительницам всю необходимую помощь.

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#чп #пермь #балки

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