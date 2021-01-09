Перечень доступных по полису ОМС услуг в России в 2021 году стал шире

Пациент, в частности, теперь может выбирать для лечения не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который вправе обратиться самостоятельно.

Пациент, в частности, теперь может выбирать для лечения не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который вправе обратиться самостоятельно.

Направление из поликлиники при этом иметь не обязательно. Федеральные клиники больше не зависят от страховых компаний и бюджета регионов, их единственный заказчик — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Кроме того, теперь увеличен объем паллиативной амбулаторной помощи, в том числе в рамках патронажа на дому. Это значит, что медики будут посещать таких больных чаще. Масштабнее стала и профилактическая медицинская помощь. Одним из примеров является то, что диспансеризация с этого года включает раннюю диагностику сахарного диабета.

Возможности медпомощи по профилю "онкология" также стали шире: в дневных стационарах они увеличены на 4%, в круглосуточных — на 5,7%. В систему ОМС вошел пересмотр гистологии. Кроме того, в программу включили тестирование на COVID-19. Его стоимость на одного человека составит 584 рубля.