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20:00   9 Января 2021
Политика

Востоковед оценил планы Байдена по России и Центральной Азии

Востоковед оценил планы Байдена по России и Центральной Азии

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прокомментировал планы демократа Джо Байдена относительно России и Центральной Азии.

Новоизбранный президент США Байден планирует внести изменения в работу Совета национальной безопасности, создав в нем структуру, которая будет пытаться снизить влияние России в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

"Интересы США подразумевают нанесение серьезного ущерба интересам России на постсоветском пространстве. У нас мигранты из Европы, что ли? Нет, у нас мигранты из Средней Азии", — написал Багдасаров в Telegram.

Он напомнил о нестабильной ситуации в Киргизии. Именно через эту страну идет наркотрафик афганских опиатов в сторону границ России. Также есть угроза со стороны террористических группировок. Многие члены этих бандформирований могут находиться на территории РФ, поскольку с этой страной действует безвизовый режим.

Подобная ситуация, по мнению Багдасарова, наблюдается и в Таджикистане. В этом государстве также возможны массовые беспорядки, что тоже не соответствует интересам России в регионе.

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#россия #совбез #байден

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