Похититель кафедры Пелоси из Капитолия арестован в США

Житель Флориды Адам Джонсон находится в тюрьме в округе Пинеллас.

Мужчина, которого сфотографировали несущим кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Конгрессе, арестован. Им оказался 36-летний житель Флориды Адам Джонсон. Об этом 9 января сообщила в телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

Накануне в пятницу его задержали местные правоохранители по запросу Министерства юстиции США. До предъявления ему обвинений мужчина содержится в тюрьме округа Пинеллас (Флорида).

На снимке, сделанном во время беспорядков, Джонсон держит трибуну для выступлений Пелоси, судьба которой, по данным американских СМИ, на данный момент не известна.

Джонсон женат, у него есть 12-летний сын. Мужчина активно вел социальные сети. Сейчас его аккаунт в Facebook удален, но в нем были посты с критикой движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны» — англ. ) и полицейских. Джонсон также писал, что активно участвует в протестах.

Ранее в США был задержан еще один «обидчик» Пелоси — Ричард Барнетт из Арканзаса. Он позировал фотографам в кресле спикера палаты представителей, закинув ноги на стол.

Всего во время зачистки Капитолия от протестующих всего было задержано более 50 человек, среди которых половина — непосредственно в помещениях Конгресса. 13 гражданам США уже предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках, в том числе избранному члену Палаты делегатов Западной Вирджинии (от Республиканской партии) Деррику Эвансу.

Агентство Bloomberg со ссылкой на и.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина сообщило, что американские власти предъявили обвинения 55 лицам. Посольство России в США уточнило, что граждан РФ среди задержанных нет.

WARNING: GRAPHIC Another angle of the woman who was shot at the capitol. pic.twitter.com/jUubTjCyfE