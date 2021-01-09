ВС РФ в Таджикистане провели свыше 300 учений по антитеррору в 2020 году

Бойцы ВС РФ приняли участие в более 300 учениях по противодействию терроризму в Таджикистане в минувшем году, рассказали в Центральном военном округе (ЦВО) России.

Бойцы ВС РФ приняли участие в более 300 учениях по противодействию терроризму в Таджикистане в минувшем году, рассказали в Центральном военном округе (ЦВО) России.

Военнослужащие российской 201-й военной базы, расположенной на территории Таджикистана, практиковались в борьбе с условными членами террористических группировок, защищая от "боевиков" объекты военного назначения, уточнили в пресс-службе ЦВО.

"В частности, отрабатывались действия по отражению нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны Ляур и Самбули, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты", — сообщили в Центральном военном округе.

Солдаты в ходе маневров также штурмовали и зачищали различные здания от "террористов", разыскивали и уничтожали группы условных боевиков в пределах гарнизонов, добавили представители ЦВО.