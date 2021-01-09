Королева Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Вакцину какого именно производителя получили монархи, не уточняется. По данным агентства PA, прививки супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке, где Елизавета II находится с начала ноября после введения в королевстве строгих ограничений в связи с коронавирусом.