Блогер Пучков прокомментировал блокировку профиля Трампа в Twitter

Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа является вполне законной, заявил блогер Дмитрий Пучков.

Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа является вполне законной, заявил блогер Дмитрий Пучков.

По его словам, западные юристы проводят тщательную работу над правилами использования сервисов. В соглашении сказано, что социальные сети имеют полное право делать все что угодно с постами, аккаунтами и так далее. Блогер напомнил, что пользователь соглашается с правилами сервиса, когда ставит галочку при регистрации.

Действия Twitter полностью соответствуют законодательству США. Социальная сеть просто использовала инструмент, который работает по-другому, добавил Пучков.

Ранее стало известно, что администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штата Дональда Трампа.