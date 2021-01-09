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19:38   9 Января 2021
Политика

Блогер Пучков прокомментировал блокировку профиля Трампа в Twitter

Блогер Пучков прокомментировал блокировку профиля Трампа в Twitter

Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа является вполне законной, заявил блогер Дмитрий Пучков.

По его словам, западные юристы проводят тщательную работу над правилами использования сервисов. В соглашении сказано, что социальные сети имеют полное право делать все что угодно с постами, аккаунтами и так далее. Блогер напомнил, что пользователь соглашается с правилами сервиса, когда ставит галочку при регистрации.

Действия Twitter полностью соответствуют законодательству США. Социальная сеть просто использовала инструмент, который работает по-другому, добавил Пучков.

Ранее стало известно, что администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штата Дональда Трампа.

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#трамп #twitter #пучков

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