19:30 9 Января 2021Общество
Семикратный чемпион мира по тетрису умер на 40-м году жизни
Один из самых титулованных игроков в классический тетрис, знаменитый киберспортсмен Джонас Ньюбауэр скончался в 39 лет.
Один из самых титулованных игроков в классический тетрис, знаменитый киберспортсмен Джонас Ньюбауэр скончался в 39 лет.
Точная причина смерти чемпиона пока не разглашается. Помимо профессиональной карьеры Ньюбауэр также вел канал на YouTube и проводил прямые трансляции на Twitch.
Ньюбауэр познакомился с "Тетрисом" в возрасте семи лет на Macintosh своего дяди. Вскоре он начал играть в версию игры для NES, а в чемпионате мира участвовал с его создания в 2010 году. Киберспортсмен стал одним из самых популярных игроков со всего мира.