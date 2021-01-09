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19:30   9 Января 2021
Общество

Семикратный чемпион мира по тетрису умер на 40-м году жизни

Семикратный чемпион мира по тетрису умер на 40-м году жизни

Один из самых титулованных игроков в классический тетрис, знаменитый киберспортсмен Джонас Ньюбауэр скончался в 39 лет.

Точная причина смерти чемпиона пока не разглашается. Помимо профессиональной карьеры Ньюбауэр также вел канал на YouTube и проводил прямые трансляции на Twitch.

Ньюбауэр познакомился с "Тетрисом" в возрасте семи лет на Macintosh своего дяди. Вскоре он начал играть в версию игры для NES, а в чемпионате мира участвовал с его создания в 2010 году. Киберспортсмен стал одним из самых популярных игроков со всего мира.

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