Развлекающийся на курорте Зеленский разочаровал украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал украинцев, отправившись отдыхать в годовщину крушения рейса PS-752.

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал украинцев, отправившись отдыхать в годовщину крушения рейса PS-752.

Украинский лидер решил отдохнуть в Буковеле, пока остаются нерешенными вопросы поставок вакцин от коронавируса и проходят памятные мероприятия в память о жертвах крушения PS-752 в Тегеране.

Пользователи Сети не одобрили развлечений главы государства. В Киеве прошла церемония почтения памяти погибших в авиационной катастрофе 8 января 2020 года, однако Зеленского на мероприятии не было.

"А Зеленский не пришел... У него лыжи и селфи... Тебе лыжи и селфи ближе боли людей, трагедии нации, престижа государства", — написал журналист Назар Приходько.

Представители власти тоже остались недовольны отдыхом Зеленского. Внефракционный народный депутат Борислав Береза напомнил, что власти других стран активно решают вопросы поставок вакцин, а украинский лидер даже не провел переговоры с руководством Pfizer по поводу препарата.