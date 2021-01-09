Американская полиция "возбудилась" от подозрительного предмета у Капитолия

Сотрудники правоохранительных органов США начали проверку данных после обнаружения подозрительного предмета у здания Капитолия.

Сотрудники правоохранительных органов США начали проверку данных после обнаружения подозрительного предмета у здания Капитолия.

Местные жители рассказали, что полиция оцепила прилегающую территорию. Предполагается, что находка может быть крайне опасна.

По данным местных СМИ, за неделю пришлось трижды "поднимать" силовиков и исследовать нечто бесхозное на прилегающей территории. В начале января сторонники Дональда Трампа ворвались в государственное здание, устроив погром и беспорядки. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов полицейский, сообщало Федеральное агентство новостей.