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19:13   9 Января 2021
Происшествия

Американская полиция "возбудилась" от подозрительного предмета у Капитолия

Американская полиция "возбудилась" от подозрительного предмета у Капитолия

Сотрудники правоохранительных органов США начали проверку данных после обнаружения подозрительного предмета у здания Капитолия.

Местные жители рассказали, что полиция оцепила прилегающую территорию. Предполагается, что находка может быть крайне опасна.

По данным местных СМИ, за неделю пришлось трижды "поднимать" силовиков и исследовать нечто бесхозное на прилегающей территории. В начале января сторонники Дональда Трампа ворвались в государственное здание, устроив погром и беспорядки. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов полицейский, сообщало Федеральное агентство новостей.

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#сша #полиция #капитолий

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