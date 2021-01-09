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19:04   9 Января 2021
Политика

Слова посла Польши о Бандере вызвали волну агрессии на Украине

Слова посла Польши о Бандере вызвали волну агрессии на Украине

Украинские радикалы потребовали посла Польши Бартоша Цихотки покинуть страну из-за высказывания про лидера националистов Степана Бандеру.

Согласно полученной информации, диппредставитель поддержал израильского посла, который раскритиковал проведение марша в честь дня рождения Бандеры около посольства Израиля на Украине. По словам Цихотки, сторонникам идеологии преступлений и ненависти следует отступить назад.

Многие комментаторы в Сети раскритиковали посла Польши за высказывание и потребовали покинуть территорию Украины.

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#украина #польша #радикалы

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