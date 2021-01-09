Семь человек погибли при пожаре в частном доме под Тюменью

Спасатели продолжают работать на месте пожара в поселке Боровский Тюменской области, где были обнаружены останки семи человек.

Спасатели продолжают работать на месте пожара в поселке Боровский Тюменской области, где были обнаружены останки семи человек.

Точная причина возгорания пока неизвестна. Рассматриваются версии о несоблюдении техники безопасности при эксплуатации электрических устройств, замыкание проводки и поджог. Тела погибших направлены в морг для проведения вскрытия. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет РФ возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ. Носит ли смерть людей насильственный характер, пока не разглашается. Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия.