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18:46   9 Января 2021
Общество

WP: беспорядки в конгрессе ускорили отставку помощника госсекретаря США

WP: беспорядки в конгрессе ускорили отставку помощника госсекретаря США

Из-за беспорядков в Вашингтоне помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подал в отставку.

Как передает газета The Washington Post, 7 января Форд сообщил о своей отставке, отметив, что работа в Госдепе была для него "огромной честью". Но уже 8 января он оставил послание, в котором отметил необходимость пересмотра решения.

"Я не могу продолжать служить в администрации США в то время, когда некоторые готовы смотреть сквозь пальцы на мятеж против дорогой для меня страны", — заявил Форд.

Под мятежом Форд подразумевал недавние беспорядки в Вашингтоне. Участники акции штурмовали здание конгресса 6 января. Демонстранты, поддерживающие Дональда Трампа, прервали заседание, на котором должны были подвести итог президентских выборов и утвердить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Полицейским пришлось использовать против митингующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным полиции штата, при разгоне демонстрации погибли пять человек, 50 полицейских пострадали.

Помимо Форда, в отставку из-за беспорядков в Капитолии подали еще несколько высокопоставленных американских чиновников, в их числе министры транспорта и образования.

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