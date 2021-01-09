Публицист Карнаухов оценил влияние событий в США на выборы в Госдуму

Захват Капитолия может стать моделью для выборов в Государственную думу, которые пройдут в России в 2021 году. Такой точки зрения придерживается публицист Сергей Карнаухов.

Захват Капитолия может стать моделью для выборов в Государственную думу, которые пройдут в России в 2021 году. Такой точки зрения придерживается публицист Сергей Карнаухов.

Он не исключил, что РФ может оказаться в водовороте политических событий, которые будут выражаться в виде акций протеста. По его словам, Запад планирует объявить о непризнании результатов предстоящих выборов, если демократические кандидаты не наберут достаточно голосов.

"Следовательно, модель готова — осенью 2021 года люди могут бегать, бастовать, кричать, что выборы нелегитимны", — отметил эксперт.

Карнаухов также обратил внимание на недавние события в США, где, по его словам, "не осталось никаких ценностей". Речь идет о захвате здания американского Конгресса, который произошел 6 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли пять человек.