Россия отбила у США контракт на продажу партии истребителей Египту. Каир получит российские истребители Су-35 вместо американских.

Россия отбила у США контракт на продажу партии истребителей Египту. Каир получит российские истребители Су-35 вместо американских.

США занимают лидерские позиции на международном рынке вооружений и имеют ряд «младших партнеров», однако Россия сокращает их число. Египет отказался от сделки по покупке у США партии истребителей и заключил контракт с Москвой, о чем сообщили китайские аналитики Sohu. «ПолитРоссия» перевела зарубежную публикацию для русскоязычных читателей.

«Вашингтон крайне недоволен из-за того, что Египет подписывает крупные контракты на покупку российского вооружения и при этом продолжает получать материальную помощь от США», — подчеркнули авторы Sohu.

Ежегодно Госдеп США выделяет крупные суммы на поддержку своих партнеров, свою долю получает и Каир. Только в прошлом году египетская экономика получила взнос в 1,3 млрд долларов «на развитие». Часть из них была потрачена на покупку Су-35 у Москвы, вместо американских самолетов.

Кроме того, СМИ подогревают обстановку слухами о возможном приобретении Каиром российских МиГ-35, что стало ударом по самолюбию Вашингтона. Однако, с точки зрения рентабельности, российская боевая техника превосходит западные аналоги. Закупив в России авиацию, Египет сможет стать мощной военной державой на Ближнем Востоке.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что американские эксперты журнала The National Interest присвоили истребителю Су-35С звание лучшего боевого самолета ВКС РФ.