Вассерман указал на доклад, раскрывающий "ответственных" за пандемию коронавируса

Сценарий пандемии коронавируса описали в докладе фонда Рокфеллера еще 11 лет назад, заявил российский публицист Анатолий Вассерман.

Сценарий пандемии коронавируса описали в докладе фонда Рокфеллера еще 11 лет назад, заявил российский публицист Анатолий Вассерман.

Фонд Рокфеллера запустил пандемию коронавируса, чтобы совершить перераспределение собственности в мире, заявил Вассерман в эфире телеканала РЕН ТВ. По словам публициста, документ содержал список из четырех "вариантов реагирования" на некоторое заболевание, однако в действительности они представляют собой этапы пандемии.

Полный госконтроль, координация разных стран мира, создание новых цифровых технологий и индивидуальное выживание жителей планеты представлены в докладе, рассказал Вассерман. По словам публициста, этот сценарий уже реализуется в мире.