Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:30   9 Января 2021
Общество

Вассерман указал на доклад, раскрывающий "ответственных" за пандемию коронавируса

Вассерман указал на доклад, раскрывающий "ответственных" за пандемию коронавируса

Сценарий пандемии коронавируса описали в докладе фонда Рокфеллера еще 11 лет назад, заявил российский публицист Анатолий Вассерман.

Фонд Рокфеллера запустил пандемию коронавируса, чтобы совершить перераспределение собственности в мире, заявил Вассерман в эфире телеканала РЕН ТВ. По словам публициста, документ содержал список из четырех "вариантов реагирования" на некоторое заболевание, однако в действительности они представляют собой этапы пандемии.

Полный госконтроль, координация разных стран мира, создание новых цифровых технологий и индивидуальное выживание жителей планеты представлены в докладе, рассказал Вассерман. По словам публициста, этот сценарий уже реализуется в мире.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вассерман #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров