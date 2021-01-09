Индонезийский Boeing 737-500 не подавал сигналов бедствия перед крушением

Наземные службы Индонезии не получали сигналов бедствия с потерпевшего крушение Boeing 737-500.

Наземные службы Индонезии не получали сигналов бедствия с потерпевшего крушение Boeing 737-500.

Информацией об этом в ходе видеоконференции поделился заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи. Сигналов бедствия не фиксировали не только индонезийские службы, но и спутниковые системы Австралии, рассказал он.

"Ни один из лайнеров, в том числе данный борт, не подавал сигналов", — заявил Сурио Аджи.

На данный момент власти Индонезии не знают, почему экипаж не сообщил об аварийной ситуации. Информация о том, что что-то произошло, поступила только после потери связи с бортом.

Заявление о крушении Boeing 737-500 сделал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади. На борту самолета находились несколько десятков человек, среди них были дети. Обломки борта найдены в акватории Яванского моря.