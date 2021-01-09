Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой, которая случилась с пассажирским Boeing.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой, которая случилась с пассажирским Boeing.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air направлялся из Джакарты в Понтианак. Спустя четыре минуты после взлета он неожиданно исчез с радаров. По предварительной информации, борт начал падать с высоты около трех километров над акваторией Яванского моря.

На борту Boeing 737-500 было 65 человек, в том числе шестеро детей и двенадцать членов экипажа. Известно, что самолет авиаперевозчика Sriwijaya Air находился в эксплуатации более 26 лет. Свой первый рейс он совершил весной 1994 года.