Хватит ли Конгрессу США «политического аппетита» для свержения Трампа

Демократы пытаются отстранить действующего президента страны от должности до инаугурации Джо Байдена.

Штурм Капитолия США сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа поставил под сомнение его дальнейшее нахождение на посту. Ряд законодателей-демократов начали призывать к отстранению его от должности: либо через импичмент, либо с помощью 25-й поправки к Конституции.

До инаугурации избранного лидера США Джо Байдена осталось 11 дней. Эксперты издания The National Interest полагают, что время отстранить республиканца есть, однако главный вопрос заключается в том, хватит ли Конгрессу политической воли.

Импичмент: провальный опыт

В субботу, 9 января, группа конгрессменов от Демократической партии представила проект импичмента в отношении Трампа. Его обвинили в «подстрекательстве к мятежу».

По словам авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые в результате привели к беспорядкам у здания Конгресса.

Также конгрессмены подчеркнули, что президент подверг «большой опасности безопасность США и институты власти».

В The National Interest отметили, что документ об импичменте можно было бы провести через судебный комитет в течение нескольких дней. После чего Сенат мог бы собраться по итогам судебной процедуры по отстранению президента от должности.

Однако, продолжает автор статьи, схема не сработает из-за отсутствия «политического аппетита» Сената, в составе которого демократов и республиканцев поровну. Кроме того, председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

Any attempt to impeach President Trump would not only be unsuccessful in the Senate but would be a dangerous precedent for the future of the presidency. It will take both parties to heal the nation.