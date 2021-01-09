Хватит ли Конгрессу США «политического аппетита» для свержения Трампа

Демократы пытаются отстранить действующего президента страны от должности до инаугурации Джо Байдена.

Штурм Капитолия США сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа поставил под сомнение его дальнейшее нахождение на посту. Ряд законодателей-демократов начали призывать к отстранению его от должности: либо через импичмент, либо с помощью 25-й поправки к Конституции.

25th Amendment: Is There Enough Time to Remove Donald Trump? | The National Interest https://t.co/5EVRhDLiJl — Jacob Heilbrunn (@JacobHeilbrunn) January 8, 2021

До инаугурации избранного лидера США Джо Байдена осталось 11 дней. Эксперты издания The National Interest полагают, что время отстранить республиканца есть, однако главный вопрос заключается в том, хватит ли Конгрессу политической воли.

Импичмент: провальный опыт

В субботу, 9 января, группа конгрессменов от Демократической партии представила проект импичмента в отношении Трампа. Его обвинили в «подстрекательстве к мятежу».

По словам авторов проекта, Трамп добровольно делал заявления, которые в результате привели к беспорядкам у здания Конгресса.

«Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия», — передает NBC содержание документа.

Также конгрессмены подчеркнули, что президент подверг «большой опасности безопасность США и институты власти».

В The National Interest отметили, что документ об импичменте можно было бы провести через судебный комитет в течение нескольких дней. После чего Сенат мог бы собраться по итогам судебной процедуры по отстранению президента от должности.

Однако, продолжает автор статьи, схема не сработает из-за отсутствия «политического аппетита» Сената, в составе которого демократов и республиканцев поровну. Кроме того, председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

Any attempt to impeach President Trump would not only be unsuccessful in the Senate but would be a dangerous precedent for the future of the presidency. It will take both parties to heal the nation. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 8, 2021

Также до 19 января Сенат не станет собираться для обсуждения серьезных вопросов, требующих голосования. Сделать это можно будет только с согласия всех 100 сенаторов.

Неоднозначна ситуация и в Палате представителей. Если больше половины демократов настаивают на снятии Трампа путем импичмента, другая все никак не может решиться присоединиться к этой волне. Они опасаются, что Сенат попросту подавит процесс.

Для отстранения Трампа от должности верхней палате Конгресса потребуется 60 голосов, включая не менее 18 сенатских республиканцев. Из них только лишь один — сенатор Митт Ромни от штата Юта — проголосовал за импичмент президенту в начале года.

Это не единственная попытка отстранить Трампа. 10 декабря 2019 года Палата представителей также опубликовала соответствующие документа, однако уже через 8 дней отозвала их. После того, как Сенат собрался для судебного разбирательства, верхней палате Конгресса потребовалось почти три недели, чтобы пройти через свои собственные правила и в конечном итоге оправдать Трампа.

25-я поправка внесет хаос

Впрочем, есть и другой способ срочно убрать Трампа с политического курса США. Например, применить 25-ю поправку к Конституции. По ней, вице-президент, а это Майк Пенс, может занять пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента.

Кроме того, поправка закрепляет порядок установления временной недееспособности президента, при которой его заместитель начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Стоит обратить внимание, что за полвека это дополнение ни разу не применялось.

Использовать 25-ю поправку призывал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, назвав это «самым быстрым и эффективным способом». Такое же мнение высказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции: https://t.co/QabY1aCz4E pic.twitter.com/gE2qyPSPkD — Известия (@izvestia_ru) January 7, 2021

«Трамп совершил подрывные действия и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Президент США — очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет», — завила она.

По утверждению The National Interest, поправку могут применить уже сейчас. Однако автор статьи обратил внимание, что сам Майк Пенс уже выступил против ее использования, подчеркнув, что это вызовет еще больше хаоса и в без того напряженном политическом климате.

«25-я поправка кажется рискованной и плохо понимается американской общественностью. Если бы это было предпринято, могла бы возникнуть проблема с легитимностью, особенно если Республиканская партия разделится», — приводит издание слова профессора политологии Раймонда Ла Раджи.

Несмотря на то, что время протолкнуть быстрый импичмент или применить 25-ю поправку есть, едва ли оба варианта смогут сработать в столь напряженной политической обстановке, подытожили в The National Interest.

6 января Конгресс США должен был утвердить Джо Байдена избранным президентом. В тот же день с выступлением к сторонникам обратился Дональд Трамп. Протесты несогласных с результатами прошедших президентских выборов завершились штурмом Капитолия.

Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядковhttps://t.co/1UWIJZk4ZW — Интерфакс (@interfax_news) January 8, 2021

В ходе столкновений в Вашингтоне погибли 5 человек. В городе ввели комендантский час. Режим ЧС продлится вплоть до инаугурации Байдена и закончится в 15:00 (23:00 мск) 21 января.