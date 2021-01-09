Президенты США, которые отказались присутствовать на инаугурации преемника

Впервые с 1869 года президент США отказывается участвовать в церемонии передачи власти.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации соперника Джо Байдена. Если он исполнит намерение, то станет первым американским лидером с 1869 года, кто отказался от участия в церемонии передачи власти.

«Всем, кто спрашивал, — я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп несколько дней назад в Twitter.

До Дональда Трампа таких нарушителей традиции было трое. Их имена и обстоятельства ссоры с преемниками - в материале «Политики Сегодня».

Джон Адамс — второй президент в истории США (с 1797 по 1801). Он был вице-президентом при Джордже Вашингтоне, но на посту главы государства не смог расположить к себе американцев. На следующих выборах он проиграл республиканцу Томасу Джефферсону. На торжество Адамс не пришел, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.

Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Он повторил судьбу отца - правил страной лишь один срок. Ни Куинси, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться. До визита на инаугурацию дело попросту не дошло.

Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Он был вице-президентом при Аврааме Линкольне, но став его преемником, и несмотря на приобретение Аляски, утратил популярность. Сенат США пытался объявить импичмент президенту. Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято. После чего тот решил не приходить на инаугурацию.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что разделяет решение Дональда Трампа не присутствовать на инаугурации, поскольку считает того позором страны. Вместе с тем он добавил, что был бы рад видеть на церемонии действующего вице-президента Майка Пенса.

6 января американский Конгресс должен был утвердить результаты выборов, согласно которым 46-м президентом США стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал несколько твитов. С одной стороны, президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. После временного ограничения доступа Twittwr навсегда заблокировал аккаунт президента.