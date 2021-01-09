КНДР не рассчитывает на улучшение отношений с США при Байдене

Политика США по отношению к Северной Корее не изменится из-за прихода новой администрации к власти в Вашингтоне.

Политика США по отношению к Северной Корее не изменится из-за прихода новой администрации к власти в Вашингтоне.

Такого мнения придерживается профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кеннам Ким Дон Еп. Его слова приведены в материале РИА Новости.

"Северная Корея не будет полагаться только на США и будет расширять внешние отношения согласно универсальным международным нормам с упором на разделяющие с ней интересы Россию и Китай", — сказал профессор.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что будет развивать отношения с Россией и Китаем, а взаимодействие с Южной Кореей и США зависит от поведения этих стран. Об этом он рассказал на восьмом съезде партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее.