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18:10   9 Января 2021
Политика

КНДР не рассчитывает на улучшение отношений с США при Байдене

КНДР не рассчитывает на улучшение отношений с США при Байдене

Политика США по отношению к Северной Корее не изменится из-за прихода новой администрации к власти в Вашингтоне.

Такого мнения придерживается профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кеннам Ким Дон Еп. Его слова приведены в материале РИА Новости.

"Северная Корея не будет полагаться только на США и будет расширять внешние отношения согласно универсальным международным нормам с упором на разделяющие с ней интересы Россию и Китай", — сказал профессор.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что будет развивать отношения с Россией и Китаем, а взаимодействие с Южной Кореей и США зависит от поведения этих стран. Об этом он рассказал на восьмом съезде партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее.

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