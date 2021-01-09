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18:09   9 Января 2021
Происшествия

Мощнейший взрыв прогремел в Полтавской области

Мощнейший взрыв прогремел в Полтавской области

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил о взрыве в Полтавской области.

Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале рассказал о сильном взрыве в городе Лубны Полтавской области. В соответствии с его данными, после этого начался пожар.

Экс-депутат не исключил взрыв газовой заправки или газопровода, опубликовав несколько видеозаписей с места ЧП. Информации о пострадавших пока представлено не было. Точную причину происшествия позже предстоит установить правоохранителям.

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#украина #взрыв #чп #полтавская область

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