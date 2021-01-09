18:09 9 Января 2021Происшествия
Мощнейший взрыв прогремел в Полтавской области
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил о взрыве в Полтавской области.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил о взрыве в Полтавской области.
Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале рассказал о сильном взрыве в городе Лубны Полтавской области. В соответствии с его данными, после этого начался пожар.
Экс-депутат не исключил взрыв газовой заправки или газопровода, опубликовав несколько видеозаписей с места ЧП. Информации о пострадавших пока представлено не было. Точную причину происшествия позже предстоит установить правоохранителям.