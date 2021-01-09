Эксперты перечисли способы защиты данных от мошенников

Эксперт компании Cross Technologies советует использовать сложные пароли и постоянно проверять права доступа к хранилищу смартфона, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

Эксперт компании Cross Technologies советует использовать сложные пароли и постоянно проверять права доступа к хранилищу смартфона, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

По словам специалиста, чаще всего личные данные пользователя крадут с целью продаж с помощью холодных звонков. Мошенники могут выяснить не только ФИО владельца смартфона, но и его передвижение по геолокации устройства. Если человеку стало поступать неожиданно большое количество холодных звонков, то стоит обратить внимание на защиту смартфона.

"Первое, что необходимо сделать, чтобы защитить свои данные — поддерживать операционную систему смартфона в актуальном стоянии. Не пренебрегайте обновлениями, так как в новых версиях могут быть устранены уязвимости, выявленные раннее и, возможно, опубликованные в открытом доступе", — советует эксперт.

Лучше не скачивать приложения на сомнительных сайтах, поскольку в них может содержаться вредоносный код, который был добавлен злоумышленниками. Все приложения, которые доступны для загрузки в Google Play, App Store, проходят соответствующие проверки на безопасность.

Также быстрая разрядка аккумулятора смартфона может быть свидетельством подозрительной активности установленных приложений. В таком случае необходимо проверить активность запущенных процессов на смартфоне. Подобные меры помогут владельцам смартфонов не стать жертвой мошенников.