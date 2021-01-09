Путин утвердил присвоение воинских званий ряду сотрудников прокуратуры

Президент России Владимир Путин присвоил воинские звания высших офицеров ряду военнослужащих прокуратуры. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин присвоил воинские звания высших офицеров ряду военнослужащих прокуратуры. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно полученной информации, российский лидер присвоил звание генерал-лейтенанта Скребцу Сергею и Заряеву Сергею. Найда Алексей и Костин Дмитрий получили звание генерал-майора юстиции. Кроме того, Путин присвоил классный чин второго класса Лоренцу Александру, Забатурину Сергею, Ведерникову Владимиру и Демешину Дмитрию.