54-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников стройным телом

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха и вызвала у них восторг.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха и вызвала у них восторг.

Знаменитость отдыхает на Мальдивских островах. Она наслаждается теплой погодой, лазурной водой и одинокими пляжами. Актриса решила порадовать поклонников своими фотографиями в купальнике. На ее личной странице в Instagram появился снимок в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На одном из фото 54-летняя звезда кино показывала стойку на руках в воде, вытянув ноги вверх. Поклонники обратили внимание на упругие ягодицы и плоский живот знаменитости. Пост набрал почти 600 тысяч лайков.

"Самая красивая женщина"; "Идеальная"; "В чем твой секрет, Сальма?"; "Вау! Уважаю за стойку на руках в воде"; "Вы только посмотрите на это тело", — восхищались в комментариях.

Актриса следит за своим питанием и уделяет много времени физическим нагрузкам, чтобы оставаться в форме. В свои 54 года она может похвастаться стройным и упругим телом, а также свежим лицом. Хайек не пренебрегает уходовыми процедурами, чтобы ее лицо дольше оставалось молодым.