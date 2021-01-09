54-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников стройным телом
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха и вызвала у них восторг.
Знаменитость отдыхает на Мальдивских островах. Она наслаждается теплой погодой, лазурной водой и одинокими пляжами. Актриса решила порадовать поклонников своими фотографиями в купальнике. На ее личной странице в Instagram появился снимок в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На одном из фото 54-летняя звезда кино показывала стойку на руках в воде, вытянув ноги вверх. Поклонники обратили внимание на упругие ягодицы и плоский живот знаменитости. Пост набрал почти 600 тысяч лайков.
"Самая красивая женщина";
"Идеальная";
"В чем твой секрет, Сальма?";
"Вау! Уважаю за стойку на руках в воде";
"Вы только посмотрите на это тело", — восхищались в комментариях.
Актриса следит за своим питанием и уделяет много времени физическим нагрузкам, чтобы оставаться в форме. В свои 54 года она может похвастаться стройным и упругим телом, а также свежим лицом. Хайек не пренебрегает уходовыми процедурами, чтобы ее лицо дольше оставалось молодым.