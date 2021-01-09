Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:55   9 Января 2021
Шоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников стройным телом

54-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников стройным телом

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха и вызвала у них восторг.

Знаменитость отдыхает на Мальдивских островах. Она наслаждается теплой погодой, лазурной водой и одинокими пляжами. Актриса решила порадовать поклонников своими фотографиями в купальнике. На ее личной странице в Instagram появился снимок в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На одном из фото 54-летняя звезда кино показывала стойку на руках в воде, вытянув ноги вверх. Поклонники обратили внимание на упругие ягодицы и плоский живот знаменитости. Пост набрал почти 600 тысяч лайков.

"Самая красивая женщина";

"Идеальная";

"В чем твой секрет, Сальма?";

"Вау! Уважаю за стойку на руках в воде";

"Вы только посмотрите на это тело", — восхищались в комментариях.

Актриса следит за своим питанием и уделяет много времени физическим нагрузкам, чтобы оставаться в форме. В свои 54 года она может похвастаться стройным и упругим телом, а также свежим лицом. Хайек не пренебрегает уходовыми процедурами, чтобы ее лицо дольше оставалось молодым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фигура #знаменитости #хайек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров