Корабли Балтфлота во главе с корветом "Стойкий" зашли в сирийский Тартус

Российский корвет "Стойкий" из состава Балтийского флота России достиг порта Тартус в Сирии, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) РФ.

Российский корвет "Стойкий" из состава Балтийского флота России достиг порта Тартус в Сирии, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) РФ.

Деловой заход в сирийский порт Тартус был осуществлен корветом совместно с морским танкером "Кола" и морским буксиром "Яков Гребельский", говорится в сообщении пресс-службы ЗВО. Известно, что экипажи осмотрят корабли во время пребывания в порту, а также запасутся всем необходимым для продолжения похода.

"В ходе делового захода экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, совершат пополнение запасов топлива, воды и продовольствия", — уточнили в Западном военном округе.

Отряду кораблей Балтийского флота предстоит в ближайшее время принять участие в выполнении ряда тренировочных задач в составе оперативного соединения Военно-морского флота России в акватории Средиземного моря.