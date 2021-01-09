Корабли Балтфлота во главе с корветом "Стойкий" зашли в сирийский Тартус
Российский корвет "Стойкий" из состава Балтийского флота России достиг порта Тартус в Сирии, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) РФ.
Деловой заход в сирийский порт Тартус был осуществлен корветом совместно с морским танкером "Кола" и морским буксиром "Яков Гребельский", говорится в сообщении пресс-службы ЗВО. Известно, что экипажи осмотрят корабли во время пребывания в порту, а также запасутся всем необходимым для продолжения похода.
"В ходе делового захода экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, совершат пополнение запасов топлива, воды и продовольствия", — уточнили в Западном военном округе.
Отряду кораблей Балтийского флота предстоит в ближайшее время принять участие в выполнении ряда тренировочных задач в составе оперативного соединения Военно-морского флота России в акватории Средиземного моря.