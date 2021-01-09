Глава Минздрава Украины назвал причины запрета на продажу ряда товаров

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил запрет на продажу ряда товаров в период локдауна. Решение министерства возмутило многих граждан страны.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил запрет на продажу ряда товаров в период локдауна. Решение министерства возмутило многих граждан страны.

По словам министра здравоохранения, ограничения на продажу товаров составляли согласно закону об эпидемиологии. В документе сказано, что 40 из 100 человек приходят в магазин за едой и средствами гигиены. Остальные товары не относятся к предметам первой необходимости.

Стоит отметить, что с 8 января киевские власти закрыли рестораны, бары, школы и вузы. Ограничения продлятся до 24 января. Некоторые запреты коснулись сферы торговли. Правительство запретило продажу всех товаров, кроме продуктов, лекарств, средств гигиены, связи, кормов для животных и топлива.