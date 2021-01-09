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17:15   9 Января 2021
Политика

Глава Минздрава Украины назвал причины запрета на продажу ряда товаров

Глава Минздрава Украины назвал причины запрета на продажу ряда товаров

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил запрет на продажу ряда товаров в период локдауна. Решение министерства возмутило многих граждан страны.

По словам министра здравоохранения, ограничения на продажу товаров составляли согласно закону об эпидемиологии. В документе сказано, что 40 из 100 человек приходят в магазин за едой и средствами гигиены. Остальные товары не относятся к предметам первой необходимости.

Стоит отметить, что с 8 января киевские власти закрыли рестораны, бары, школы и вузы. Ограничения продлятся до 24 января. Некоторые запреты коснулись сферы торговли. Правительство запретило продажу всех товаров, кроме продуктов, лекарств, средств гигиены, связи, кормов для животных и топлива.

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#украина #минздрав #локдаун

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