Названы отличия пенсий в России и СССР

Аналитики сравнили выплаты пожилым гражданам Российской Федерации и Советского Союза.

Аналитики сравнили выплаты пожилым гражданам Российской Федерации и Советского Союза.

Экспертам, опрошенным "МК", было трудно прийти к единому решению и ответить на вопрос, для кого начисления выгоднее. Средняя пенсия в России сегодня около 15 тысяч рублей, а в 1980 году выплаты составляли примерно 70 рублей при средней заработной плате населения в 170 рублей.

Многие жители СССР имели подсобное хозяйство, а значит, могли сами себя прокормить. Услуги ЖКХ стоили очень мало, и пенсионерам хватало накопить на автомобиль, уверяют аналитики. Однако одни утверждают, что тогдашние пенсии по своей покупательной способности можно было сравнить с сегодняшней средней зарплатой в России (40 тыс. рублей), а другие считают, что выплаты пенсионерам в СССР не дотягивали до размера актуальной средней пенсии россиян.

Сегодня многие пенсионеры имеют большое количество льгот, облегчающих им жизнь и оплату разнообразных услуг. К тому же теперь стало другим соотношение цен между продовольственными и непродовольственными товарами, что делает бессмысленным сравнение двух настолько различающихся систем, подытожили специалисты.